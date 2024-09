Opvallend: 'JPL-club duwt door voor Anderlecht-speler die op Europese lijst staat'

Zal Anderlecht dan toch nog een pion verliezen op het einde van de transferperiode? Charleroi wil een oplossing bieden voor een overbodige(?) speler.

Anderlecht heeft op inkomend vlak zijn huiswerk helemaal af. De club kwam traag op gang op de transfermarkt, maar kon toch enkele grotere namen binnenhalen.

Op uitgaand vlak kan er nog wel wat bewegen bij paars-wit. Zo is er nog steeds het dossier van Alexis Flips. Wat zijn de plannen van Anderlecht met de aanvallende middenvelder?

Flips werd afgelopen winter uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü. Dit seizoen kwam hij enkel op de eerste speeldag één minuut in actie tegen STVV.

Wat wel opvallend is, is dat Flips op de Europese lijst staat van Anderlecht dit seizoen. Dit deed vermoeden dat hij dan misschien toch niet zo overbodig is in het Lotto Park.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt nu wel dat Charleroi wil doorduwen voor de 24-jarige speler. De partijen zouden aan tafel zitten met elkaar. Er wordt gesproken over een uitleenbeurt met aankoopoptie.