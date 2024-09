Waarom het bij STVV wel zal lukken voor Felice Mazzu, in tegenstelling tot bij Genk en Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het verhaal van trainer Felice Mazzu krijgt een nieuw hoofdstuk. Hij is deze week aangesteld bij STVV om Christian Lattanzio op te volgen.

Voor Casper De Norre is het een blij weerzien met Felice Mazzu bij STVV. In het seizoen 2019-2020 werkten de twee ook al eventjes samen bij KRC Genk, maar daar lukte het toen niet voor Mazzu.

“Felice is iemand die heel kort bij zijn groep staat. Hij is bovendien een heel goede motivator die zorgt voor een goede sfeer. Hij geeft je als team ook een bepaalde vrijheid”, zegt De Norre aan Het Belang van Limburg.

Midden november was het verhaal van Mazzu bij de Limburgers al voorbij. “Hij ging vooral voort op het elan van Philippe Clement van het jaar daarvoor. Hij heeft er nooit zijn type voetbal kunnen brengen. Ik denk dat dat de grootste reden is dat hij daar niet is geslaagd”, meent De Norre.

Na de promotie en het topjaar met Union SG trok Mazzu naar RSC Anderlecht. Daar lukte het ook niet, maar volgens De Norre zal Mazzu bij de Kanaries wel slagen in zijn missie.

“Ik denk dat Mazzu het best rendeert bij een ploeg die hij boven zichzelf kan laten uitstijgen. Bij een topclub is dat nu eenmaal veel moeilijker”, klinkt het nog.