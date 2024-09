Doelpuntenmaker Tielemans, analyseert de overwinning: "Te veel fouten in de eerste helft"

De Rode Duivels hebben Israël op vrijdag verslagen in een wedstrijd met twee gezichten. In de tweede helft domineerden ze hun tegenstander.

België heeft niet echt uitgeblonken tegen Israël afgelopen vrijdag, vooral tijdens een eerste helft die eerlijk gezegd wat moeizaam verliep. Youri Tielemans, doelpuntenmaker in de tweede helft, geeft dat gemakkelijk toe.

"We zagen een België met twee gezichten. In de eerste helft waren er te veel technische fouten", betreurt de middenvelder van Aston Villa voor de RTBF-microfoon na de wedstrijd.

"Hun blok stond laag, dus het was moeilijk om kansen te creëren, maar we hebben te weinig geprobeerd", geeft hij toe. "We incasseren een vermijdbaar doelpunt, maar in de tweede helft komen we goed terug en scoren we twee snelle doelpunten."

De Rode Duivels namen inderdaad hun tegenstander meteen in de tang. Nu is het zaak om te bevestigen tegen Frankrijk, dat een zware nederlaag leed tegen Italië.

"Maar Frankrijk blijft Frankrijk, het is een groot team. We hadden pech tegen hen deze zomer, we zullen alles geven om een goed resultaat te behalen. Het belangrijkste is om ons te concentreren op onszelf en een goede wedstrijd te spelen."