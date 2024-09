Patrick Goots over nieuwste aanwinst van Antwerp: "Deze deal had ik niet meer zien aankomen"

Op de laatste dag van de transfermarkt versterkte Antwerp zich met Dennis Praet. De voormalige speler van Anderlecht tekende een contract voor twee jaar bij de Great Old.

Praet komt over van Leicester City. In 2016 verliet de Rode Duivel Anderlecht voor een avontuur bij Sampdoria in Italië.

“Deze deal had ik niet meer zien aankomen,” zegt Goots aan Gazet van Antwerpen over de transfer van Dennis Praet naar Antwerp.

“Praet is een waardevolle aanwinst voor Antwerp, maar we moeten hem niet in het rijtje zetten naast andere grote namen zoals Alderweireld of Nainggolan. Zijn bijdrage aan de nationale ploeg is beperkt tot vijftien caps.”

Volgens Goots wordt er verwacht dat Praet vooral een rol zal spelen als nummer tien of nummer acht. Coach De Roeck zal waarschijnlijk moeten schuiven met zijn centrale driehoek om Praet goed in te passen.

Goots concludeert dat Praet geen tien doelpunten zal scoren. Volgens de ex-Antwerpspeler liggen zijn kwaliteiten elders en moet hij bewijzen dat hij zijn vorm van vroeger nog kan evenaren. De druk ligt nu bij Praet om zijn waarde voor Antwerp te tonen en de verwachtingen waar te maken.