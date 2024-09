'Real Madrid komt met opvallende opvolger voor Thibaut Courtois op de proppen'

Thibaut Courtois is momenteel 32 jaar. Zijn carrière is nog niet voorbij, maar Real Madrid denkt toch al serieus na over een mogelijke opvolger.

Thibaut Courtois speelt sinds 2018 bij Real Madrid. Onze landgenoot is 32 jaar oud raakt stilaan in de herfst van zijn carrière. Zijn contract loopt momenteel nog tot midden 2026. Spaanse kranten zijn er zo goed als zeker van dat Real Madrid het contract van Courtois niet meer zal verlengen in Bernabeu. Tegen dan is Courtois er 34. Real Madrid begint wel al werk te maken van een opvolger en de bedoeling is hoe dan ook om stevig te verjongen. Een opvallende opvolger heeft De Koninklijke al op het oog. Volgens Caught Offside denkt de Spaanse club aan Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion als opvolger voor Thibaut Courtois. Hij is ook de nummer één bij Nederland. RSC Anderlecht verkocht Verbruggen een jaar geleden voor 15 miljoen euro aan de Engelse club. Hij ligt er nog tot midden 2028 onder contract.