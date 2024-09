Blamage voor miljoenenploeg tegen amateurclub Bilzen, wat deden Beveren, Zulte Waregem, Lierse en de rest in Beker van België?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 1/32ste finales van de Beker van België begonnen op vrijdagavond met een duel tussen Diksmuide-Oostende en KAS Eupen. Er stonden verschillende mooie wedstrijden staan op het programma en het doel is voor elk team duidelijk: een duel afdwingen tegen een JPL-team.

De rest van het weekend stonden ook nog veel boeiende wedstrijden op het programma. Daarbij toch een aantal ploegen uit het profbestand die er bekaaid vanaf kwamen. Lommel verloor tegen Belisia Bilzen met 0-1.

Lommel en Francs Borains uitgeschakeld

Ook voor Francs Borains kwam er al een einde aan het bekerverhaal. De club uit Henegouwen verloor op het veld van Tubize-Braine uit Eerste Amateur met 2-1. De andere teams uit de profcompetitie wisten zich wél te plaatsen voor de volgende ronde.

Zulte Waregem, Beveren, Lokeren-Temse, Lierse en RWDM zitten zo allemaal in de bokaal voor de zestiende finales. De loting daarvoor is op maandag om 18 uur en dan worden alle teams gekoppeld aan een eersteklasser.

Vrijdag:

Diksmuide Oostende (D3 VFV) - AS Eupen (D1B) 2-3

Zaterdag:

Ninove (D1 VFV) - Lokeren (D1B) 1-3

Dessel (D1 VFV) - Beveren (D1B) 2-3 na verlengingen

Patro Eisden (D1B) - Binche (D1 ACFF) 2-1

RAEC Mons (D1 ACFF) - RAAL (D1B) 1-1, 4-5 na strafschoppen

RWDM (D1B) - Aywaille (D2 ACFF) 5-0

Tubize-Braine (D1 ACFF) - Francs-Borains (D1B) 2-1

Zondag:

Sparta Petegem (D2 VFV) - Zulte-Waregem (D1B) 1-3

Lyra-Lierse Berlaar (D1 VFV) - Meux (D2 ACFF) 3-0

SK Lierse (D1B) - Houtvenne (D2 VFV) 3-2

Knokke (D1 VFV) - Olympic Charleroi (D1 ACFF) 3-5

SK Lommel (D1B) - Belisia Bilzen (D1 VFV) 0-1

RFC Liège (D1B) - Elsaute (D3 ACFF) 3-1

Thes Sport (D1 VFV) - RFC Seraing (D1B) 2-2, 1-4 na strafschoppen

Rochefort (D1 ACFF) - Hamme (D3 VFV) 1-1, 5-4 na strafschoppen

Deinze (D1B) - Dikkelvenne (D2 VFV) 3-0