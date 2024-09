📷 Geen goed nieuws voor Rode Duivels: Basisspeler verlaat selectie met blessure

Maxim De Cuyper zal er tegen Frankrijk niet bij zijn, in het volgende duel om de Nations League. De speler van Club Brugge zit met een hamstringblessure.

Dat liet de Koninklijke voetbalbond op haar officiële kanalen zopas weten. De Cuyper heeft ondertussen ook de selectie verlaten en zakt opnieuw af richting Brugge.

De Cuyper stond afgelopen vrijdag nog in het basiselftal van bondscoach Domenico Tedesco. Dat duel werd met 3-1 gewonnen door de Rode Duivels.

De Cuyper speelde toen 64 minuten mee, vooraleer hij vervangen werd. Zijn beste wedstrijd was het zeker niet. Zeno Debast kwam hem toen vervangen.

Hoelang De Cuyper afwezig zal zijn is nog niet meteen geweten, maar wellicht zal het toch om enkele weken gaan.

Maxim De Cuyper left the squad today due to a discomfort at the hamstring. pic.twitter.com/1JVM74ShE7