Johan Boskamp gelooft niet in Dendoncker en Praet en heeft daar goede redenen voor

De zomermercato zit erop. De topclubs uit de Jupiler Pro League pakten niet uit met straffe deals op de slotdag.

Transfer Deadline Day was een wel heel rustige dag voor de Belgische ploegen. Echt grote transfers werden er niet meer gemaakt. “Zo gaat het al de hele transferperiode. Er is veel verkocht, maar weinig uitgegeven”, legt Johan Boskamp het uit bij Het Belang van Limburg. “Veel clubs zijn een spaarpotje aan het aanleggen uit schrik voor dat nieuwe Bosman-arrest.”

De Nederlandse analist stelt zich grote vragen bij de transferpolitiek die bepaalde clubs in ons land voeren. “Anderlecht bijvoorbeeld. Geen idee wat daar de bedoeling is, maar ik herken die club niet meer. Alsof Eriksen daar ooit naartoe had willen gaan.”

Twee voormalige Rode Duivels kwamen wel naar België: Leander Dendoncker bij Anderlecht en Dennis Praet bij Antwerp. Mogen we hoge verwachtingen van hun komst hebben?

“Nou, dat denk ik niet. Toch niet als ik naar hun laatste seizoen kijk. Leander zat op een dood spoor bij Aston Villa en Dennis kwam zelfs in de Championship amper van de bank bij Leicester. Het gaat al een tijdje bergaf met hun carrières.”

Het is uitkijken of ze dat in de Jupiler Pro League wat kunnen doen keren, maar bij de Rode Duivels zullen ze volgens Boskamp niet meer geraken. “Tedesco is een nieuwe ploeg aan het bouwen. Ik zie hem niet meer teruggrijpen naar jongens van de vorige generatie. De enige die wel nog terugkeert is Lukaku.”