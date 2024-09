Marc Coucke vertelt waarmee hij dit seizoen tevreden is bij RSC Anderlecht

De transferzomer zit er helemaal op. Het ideale moment bij RSC Anderlecht om ambities uit te spreken.

Het was wachten tot na de zomermercato om goed in te schatten waartoe RSC Anderlecht in staat zal zijn dit seizoen. Bij de fans heerst toch enige vorm van ongerustheid met de gemaakte transfers en de start die de ploeg nam.

Eigenaar Marc Coucke heeft op zijn Instagram Stories vragen van supporters beantwoord. Eentje daarvan was wanneer hij tevreden zou zijn. Coucke hoopt dit seizoen duidelijk al op prijzen pakken met paarswit.

“Nummer 35”, was meteen zijn reactie. Daarmee doelt hij op een nieuwe landstitel voor RSC Anderlecht. De teller staat voorlopig op 34 keer kampioen in het Lotto Park.

Al haalt Coucke meteen ook het woordje dromen boven, wat toch op niet veel goeds doet vermoeden. “Als dromen mag... nummer 35 en de League Phase in de Europa League overleven. En ik zou zo graag nog eens een beker winnen. 2/3 hiervan is ook nog oké.”

De tijd zal volgens Coucke moeten uitwijzen of de zomermercato geslaagd zal zijn. “We hadden er graag creativiteit bijgehaald, maar ik begrijp dat ze de lat zeer hoog legden, uit vertrouwen in de bestaande spelers. Het zou een mooi seizoen kunnen worden. En anders geven we er in januari nog een lap op.”