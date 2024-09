Afgelopen seizoen nog bij Antwerp, dit seizoen bij José Mourinho?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Owen Wijndal is na zijn uitleenbeurt aan Antwerp terug bij Ajax. Het zou kunnen dat hij binnenkort onder leiding van José Mourinho speelt.

De transfermarkt is in de meeste landen ondertussen al gesloten. In België konden clubs tot vrijdag 6 september hun laatste aanwinsten binnenhalen.

In Turkije daarentegen kunnen clubs nog transfers doen tot zaterdag 14 september. Een oude bekende uit de Pro League wordt genoemd bij Fenerbahçe: Owen Wijndal.

De Nederlandse linksback is terug bij Ajax nadat hij afgelopen seizoen werd uitgeleend aan The Great Old. Hij speelde 40 wedstrijden voor Antwerp.

Volgens informatie van De Telegraaf heeft Fenerbahçe - waar José Mourinho nu trainer is - een bod uitgebracht op Wijndal. Maar een andere club uit Istanbul zou de concurrentie willen aangaan.

Het zou gaan om Basaksehir, dat meldt transferexpert Nicolo Schira. De gesprekken tussen beide clubs zijn aan de gang, er wordt gesproken over een uitleenbeurt met aankoopoptie.