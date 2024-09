Deze Anderlecht-speler gaat ondanks zijn overduidelijke kwaliteiten moeilijk seizoen tegemoet: "Nochtans kan je een ploeg rond hem bouwen"

Je hebt van die jonge spelers waar héél veel van verwacht mocht worden, maar het is er nog niet uitgekomen. Op zijn 22ste is dat voor Marco Kana het geval. De defensieve middenvelder gaat het weeral niet makkelijk hebben dit seizoen.

Kana maakte vijf jaar geleden, 4 dagen voor zijn 17de verjaardag, zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. Toen nog onder Simon Davies, maar iedereen wist dat Vincent Kompany toen al aan de touwtjes trok. Onder Kompany speelde Kana het meeste matchen ooit in zijn carrière: 25 meer bepaald.

Kana heeft alles wat een Anderlecht-middenvelder nodig heeft, maar...

In het tijdperk onder Frank Vercauteren - waar Kompany ook alles te zeggen had - speelde hij er nog eens 15. Door de financiële situatie moest Kana uitgroeien tot de verdedigende middenvelder die het team ging dragen. Daar had/heeft hij ook de kwaliteiten voor: technisch bovengemiddeld, stevige body en een enorm goeie vista.

Een man die de aanval kan opzetten van voor de verdediging en ook telkens met de bal indraait naar de goal van de tegenstander. Ook Brian Riemer was direct fan toen hij hem zag spelen. "Hij is een jongen waar je een team kan rondbouwen", liet de Deen noteren.

Maar anderhalf jaar na die uitspraak kwam Kana zelfs niet meer in de discussie voor als het over het middenveld van Anderlecht ging. Zijn grote probleem? De blessures die zich maar blijven opstapelen en hem afremmen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Kortrijk en speelde hij alles tot hij een liesblessure opliep.

Turkije, dat ligt moeilijk voor Kana

Telkens als 'Le Professeur' - hij leert constant nieuwe talen, leest boeken en heeft een heel wijde interesse - zich lijkt te gaan manifesteren, krijgt hij een tegenslag. Ook bij het begin van dit seizoen was hij geblesseerd. Riemer nam hem mee naar Minsk en daar kreeg hij weer een tik waardoor hij even out was en de match tegen STVV miste.

Dat is in die mate een probleem geweest dat hij deze zomer niet weggeraakte. Door de komst van Leander Dendoncker is de kans op speelminuten nog verder gedaald en ze zochten een oplossing voor hem. Geïnteresseerde ploegen zien echter ook de steeds langer wordende lijst blessures.

Op dit moment kan hij enkel nog naar Turkije of een exotische bestemming en daar heeft hij weinig zin in. Zwitserland sluit vandaag en dat zou hij nog willen overwegen. Kana is honkvast en zou het moeilijk hebben om zonder zijn familie ergens te moeten spelen. Het zou dus wel eens tot januari kunnen duren vooraleer er een oplossing uit de bus valt.

Of het moet zijn dat Riemer ineens niet meer rond hem heen omdat hij er op training bovenuit steekt, maar ja... dan moet hij eerst eens een paar maanden gezond blijven.