Peter Vandenbempt over wedstrijd tegen Frankrijk: "Het is zonde dat hij die test niet kan doorstaan"

De Rode Duivels zullen zonder Maxim De Cuyper afreizen naar Lyon voor hun volgende wedstrijd in de Nations League. De verdediger viel af met een hamstringblessure.

Commentator Peter Vandenbempt uit zijn teleurstelling over het ontbreken van Maxime De Cuyper. Volgens hem was dit een waardevolle kans voor de linksachter om zich te bewijzen.

“Het is toch een beetje jammer, want we kijken toch naar hem om die knelpuntpositie op de linksachter in te vullen,” zegt Vandenbempt op Sporza.

“België heeft echter nood aan een overtuigende prestatie tegen Frankrijk. Dit zou een zeer interessante test op het hoogste niveau zijn. Het is zonde dat De Cuyper die test niet kan doorstaan.”

“De Belgen moeten laten zien dat ze geleerd hebben van de nederlaag tegen Frankrijk. Ze moeten weer met lef en vertrouwen voetballen,” voegt Vandenbempt eraan toe.

Ook de Franse ploeg staat onder druk na hun nederlaag tegen Italië. Deschamps had aangegeven deze wedstrijden te willen gebruiken om jonge spelers te integreren, maar volgens Vandenbempt heeft niemand daar momenteel veel boodschap aan. “De Fransen hebben maar twee dingen te doen: overtuigen en winnen.”