Anderlecht hoort kassa nogmaals rinkelen, spaarpotje om in januari toch nog uit te pakken op transfermarkt

Anderlecht heeft deze mercato ook nog geïncasseerd op spelers die doorverkocht werden en waarin een percentage was onderhandeld toen ze paars-wit verlieten. Eén daarvan is Lucas Stassin, de spits die van Westerlo naar Saint-Etienne verhuisde.

Zaterdag neemt Anderlecht het op tegen Westerlo, maar de Brusselaars hoeven geen rekening meer te houden met Lucas Stassin. De 19-jarige spits, die afgelopen seizoen indruk maakte bij Westerlo, werd vorige week voor 9 miljoen euro, plus een bonus van circa 1 miljoen, verkocht aan het Franse Saint-Etienne.

Voor Anderlecht was de transfer van hun voormalige jeugdspeler niet ongunstig. Hoewel Stassin vorig seizoen voor slechts 1,5 miljoen euro aan Westerlo werd verkocht, bedongen de Brusselaars een percentage op doorverkoop.

Dit leverde hen nog eens 1,7 miljoen euro op, waardoor de totale opbrengst van Stassin voor de club uitkomt op 3,2 miljoen euro. Dit bedrag kan nog verder oplopen afhankelijk van de prestaties van de jonge aanvaller in Frankrijk.

Of Anderlecht de juiste keuze heeft gemaakt door Stassin te laten vertrekken, valt nog te bezien. De club zou weleens spijt kunnen krijgen, gezien de belofte die hij toonde. De familie Stassin gaf eerder al aan dat Anderlecht nooit een duidelijk traject voor Lucas uitstippelde en geen nieuw contract aanbood.

Lucas zelf wilde graag als back-up voor Kasper Dolberg fungeren bij de A-ploeg, maar toen die kans uitbleef, koos hij voor een vertrek naar Westerlo. In de RSCA Futures in 1B was hij echter bijzonder productief, met 15 doelpunten in 29 wedstrijden. Afgelopen seizoen liet hij bij Westerlo ook zijn klasse zien met 9 goals en 3 assists.