Bij STVV tonen ze begrip voor de fans na lastige zomermercato: "Ik snap dat onze supporters dat niet leuk vinden"

STVV heeft met Felice Mazzu op maandag een nieuwe coach kunnen voorstellen. De club hoopt nu ook verbetering te zien vergeleken met het seizoensbegin.

STVV begon bijzonder slecht aan het nieuwe voetbalseizoen. De club staat alleen voorlaatste nadat het drie punten pakte na zes speeldagen.

De club verkocht deze zomer wel bijzonder veel sterkhouders en wachtte nadien ook erg lang met het halen van nieuwe spelers. Sportief Directeur Andre Pinto liet zich uit over de mercato.

"Dit is nu ons zevende seizoen bij STVV. We willen altijd het beste voor de club. We geven elke dag 110% van onszelf om alles volgens plan te laten verlopen. Maar in voetbal kan je niet alles uitplannen zoals je het graag zou willen", begint hij volgens Het Belang van Limburg.

"Dan moet je kunnen schakelen. Voor de transfers is het ook belangrijk om binnen ons budget te blijven. We willen ook niet eender welke speler halen. We zijn op zoek gegaan naar spelers met kwaliteiten die wij het best konen gebruiken. Zodat we verder kunnen groeien", gaat hij verder.

De supporters hebben hun onvrede al duidelijk geuit. "Het was nooit onze bedoeling om tot op het laatste moment te wachten met onze inkomende transfers. Maar kwaliteit kost geld. Zeker bij offensieve spelers. Daarom hebben we zo lang moeten wachten om toe te slaan", gaat Pinto verder.

Hij geeft tenslotte ook nog aan dat hij de fans zeker wel begrijpt. "Ik snap dat onze supporters dat niet leuk vinden. Wij ook niet. Maar we moeten geloven in wat we doen en erop vertrouwen dat onze nieuwe spelers hier een groeiproces zullen doormaken. Zodat de club ook kan blijven groeien."