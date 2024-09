Silvio Proto gaat opvallende nieuwe uitdaging aan: "Nu ontdekken mensen dat ik vriendelijk ben"

De voormalige Rode Duivel en doelman van Anderlecht, Silvio Proto, gaat de politiek in. Na zijn carrière is hij tegenwoordig ook analist. De Italo-Belgische doelman heeft duidelijk nog ambities.

Silvio Proto is toegetreden tot de lijst van de burgemeester van Braine-l'Alleud, Vincent Scourneau (MR): "Als voormalig sporter, weet ik wat teamwork, discipline en toewijding betekenen. Vandaag wil ik deze waarden inzetten voor onze gemeente," verklaarde de nieuwe politicus op Instagram.

"Ik ben niet van plan om de pop uit te hangen. Ik heb altijd gemakkelijk contact gehad met mensen. Wanneer ze me ontmoeten, ontdekken ze dat ik vriendelijk ben. Misschien dachten ze dat niet toen ik op het veld stond," legde de in Charleroi geboren Proto uit aan Sudinfo.

"Ik ken Silvio al jaren, het is iemand die graag projecten wil ontwikkelen op het gebied van sport. We hebben erover gesproken, ik had hem gezegd dat hij zich zou kunnen inzetten door de politiek in te gaan. Hij heeft de tijd genomen om erover na te denken en vandaag bevestig ik dat hij op de 13e plaats op onze lijst zal staan. Hij is iemand die zijn leven heeft gewijd aan sport, die internationaal erkende vaardigheden heeft, een netwerk heeft, en hij wil zich echt betrokken tonen, in een constructieve geest," verklaarde de burgemeester van de stad.

Het einde van Silvio Proto als consultant?

Als huidige consultant bij RTL, zal Proto zijn rol als sportconsultant blijven vervullen, maar zal hij een pauze nemen tot 13 oktober vanwege zijn verkiezingsverplichtingen.

