Transferperiode is voorbij en doelmannendossier bezorgde én bezorgt Fredberg nog steeds slapeloze nachten, maar... kon de Deen een juiste keuze maken?

Jesper Fredberg besloot de zomermercato af te sluiten zonder een nieuwe doelman naar RSC Anderlecht te halen. Een riskante keuze? Eigenlijk kon de Deen in dit dossier géén goede keuze maken.

RSC Anderlecht zal het (al minstens tot de jaarwisseling) doen met Colin Coosemans, Mads Kikkenborg en Timon Vanhoutte als doelmannen. Een jaar geleden had niemand dit scenario zien aankomen. Maar wat moest Jesper Fredberg anders doen?

Het was tot de competitiestart wel degelijk de bedoeling om een nieuwe (eerste) doelman te halen. Coosemans heeft het dan ook helemaal aan zichzelf en aan zijn prestaties te danken dat hij het vertrouwen blijft krijgen onder de paars-witte lat.

Maar het doelmannendossier heeft Fredberg slapeloze nachten bezorgd. Want laat ons eerlijk zijn: een juiste keuze kon de sportief directeur van Anderlecht niet maken. En zeker niet met de gebeurtenissen van vorig seizoen in het achterhoofd.

Met Maxime Dupé leek Anderlecht dé vervanger voor Bart Verbruggen gevonden te hebben… tot Kasper Schmeichel zich als een opportuniteit aandiende. Schmeichel kwam, Dupé flaterde en… na het seizoen zat Anderlecht zonder doelman.

© photonews

Stel je maar eens voor dat Fredberg er opnieuw voor had gekozen om een nieuwe doelman te halen én te laten spelen. Wat als die goalie in de fout zou gaan? Kritiek. Wat als die gevestigde waarde na één seizoen toch beslist om te vertrekken? Kritiek.

Het omgekeerde is echter ook een feit. Wat als Coosemans de komende weken enkele keren in de fout gaat? Ook dan zal er met de vinger naar Fredberg gewezen worden. Want had hij niet vol voor Jean Butez moeten gaan?

Is RSC Anderlecht nog steeds op zoek naar een extra doelman?

De vraag zal de komende maanden alvast een pasklaar antwoord krijgen. Wees er maar zeker van dat Fredberg in tussentijd op zoek blijft naar een extra doelman. Al is het maar omdat Coosemans de dertig ondertussen ook al voorbij is.