Vanaken onthult: "Eén keer is hij dronken in de kleedkamer verschenen"

Club Brugge nam vorig seizoen afscheid van CEO Vincent Mannaert en zette een heel nieuwe structuur op poten. Mannaert is echter de architect van het huidige blauw-zwart, al eiste dat ook zijn tol.

De drankproblemen van Mannaert kwamen een tijdje geleden al aan het licht. In HUMO werd gevraagd of dat invloed had op zijn functioneren binnen de club. "Daar hebben wij niets van gemerkt", aldus kapitein Hans Vanaken.

"Ik heb weet van één keer dat hij dronken in de kleedkamer is verschenen. Ik ga het niet goedpraten, maar op mij maakt het geen indruk. Hij kwam ons wel vaker toespreken voor een match."

"Die ene keer heb ik het niet gezien, ik stond interviews te geven. Ik heb het pas achteraf vernomen. Natuurlijk is erover gesproken onder de spelers, maar er is nooit iets van blijven hangen."

Kijk naar wat hij in die twaalf jaar bij Club Brugge heeft neergezet, daar kun je alleen maar respect voor hebben

Vanaken zal ook geen kwaad woord zeggen over Mannaert, die Club naar successen heeft geleid. En hij had ook een goeie band met de manager. "We sturen soms berichtjes. Onlangs moest hij aan zee zijn: hij vroeg me om een koffie te gaan drinken, maar ik kon niet."

"Vincent is me samen met Michel Preud'homme bij Lokeren komen halen. Al mijn contractverlengingen heb ik met hem afgehandeld. Dan ontstaat er vanzelf een band, we hebben samen mooie successen geboekt. Kijk naar wat hij in die twaalf jaar bij Club Brugge heeft neergezet, daar kun je alleen maar respect voor hebben."