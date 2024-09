📷 KV Mechelen komt met nieuws dat de supporters heel graag zullen horen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit weekend gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. KV Mechelen speelt zondag op bezoek bij KAA Gent.

Na de interlandbreak vol commotie is het weer tijd voor de Belgische competitie. KV Mechelen heeft alvast goed nieuws voor zijn supporters.

De club laat op de officiële kanalen weten dat Lion Lauberbach opnieuw beschikbaar is. Dat is goed nieuws, want Malinwa kan hem meer dan ooit goed gebruiken.

Hij viel in de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht geblesseerd uit en zijn blessure was het grote kantelmoment in de wedstrijd tegen paarswit.

“Na een weekje interlandvoetbal is de Jupiler Pro League dit weekend weer helemaal terug. Zondag trekken we naar de Planet Group Arena voor een duel met de Buffalo’s”, kondigt de club aan.

“Buiten Mory Konaté, Julien Ngoy, Zinho Vanheusden en Bill Antonio is iedereen inzetbaar voor de wedstrijd tegen KAA Gent. Alle vier zitten op schema in hun revalidatieprogramma.”