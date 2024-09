Peter Vandenbempt heeft duidelijke verwachting over wat er met De Bruyne gaat gebeuren

Stopt hij of stopt hij niet? Dat is de vraag die voetbalminnend België sinds maandagavond bezighoudt. Kevin De Bruyne heeft de twijfels gevoed. Peter Vandenbempt heeft zo zijn kijk op de situatie.

De uitlatingen van KDB waren dreigend. "Het zou me toch verbazen en enorm tegenvallen als hij nu halsoverkop zou beslissen om te stoppen", schat Peter Vandenbempt in Sporza Daily in. "Ik kan het me ook moeilijk voorstellen, maar misschien bewijst de toekomst me binnenkort wel het tegendeel."

Een gefrustreerde De Bruyne liet zich na de nederlaag tegen Frankrijk gaan. "Misschien denkt hij vandaag al enigszins anders over wat hij in zijn interview nadien heeft gezegd. Ik hoop in ieder geval dat hij niet stopt als international. Dat zou een catastrofe zijn. Dan zet de nationale ploeg plots drie stappen terug. Er is op dit moment ook helemaal niemand die hem kan vervangen."

De Bruyne zal zijn verwachtingen wel moeten aanpassen en er zal een gesprek moeten zijn met Domenico Tedesco. En ook zijn ploegmaats zullen iets moeten horen. "Dit moet zo snel mogelijk worden uitgesproken, er moeten verklaringen worden gegeven, en Tedesco moet ook peilen naar de gevoelens van zijn aanvoerder."

"Bovendien zal ook in de kleedkamer deze situatie nogmaals benoemd en uitgeklaard moeten worden. De Bruyne zou tijdens de rust in de kleedkamer al zijn grieven hebben geuit, maar dat is toch iets anders dan het publiekelijk voor de camera's doen."

De spelers zullen ook wel beseffen dat ze De Bruyne nog nodig hebben. "Met zijn uitspraak 'als je niet goed genoeg bent, moet je beter je best doen' heeft hij toch een slag in het gezicht gegeven van velen die naar hem opkijken. Hij is tenslotte hun aanvoerder."

"En daar zal iedereen in deze spelersgroep wel voor openstaan. Hoewel ze hard zijn aangepakt met woorden achteraf en gebaren op het veld, beseft iedereen dat ze beter met dan zonder De Bruyne spelen."