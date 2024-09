Analyse Van goudhaantje naar probleemgeval: hoe KAA Gent stilaan naar extra miljoenen kan fluiten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In België is de transfermarkt al even gesloten sinds 6 september, maar in andere landen is die nog even open. En zo kan er hier en daar toch nog wel wat uitgaand verkeer komen vanuit West-Europa richting pakweg Turkije, Griekenland of de Verenigde Arabische Emiraten.

In België zijn er misschien nog wel wat uitgaande deals mogelijk, maar ook in andere landen is dat het geval. Zo ook in Frankrijk, waar ene Emmanuel Gift Orban nog steeds droomt van een uitgaande transfer uit Lyon. Hein Vanhaezebrouck had zich een paar weken geleden nog eens kritisch uitgelaten over de zaak dat ook Gift Orban te snel werd verkocht bij de Buffalo's en onder zijn marktwaard. Na een jaartje vertrok Gift Orban namelijk al bij KAA Gent. Bonussen KAA Gent verkocht Gift Orban in januari van dit jaar voor 'amper' 12 miljoen euro aan Olympique Lyon. In de deal zaten bonussen voor 8 miljoen euro en een clausule van 20 procent op een mogelijke doorverkoop geïmplementeerd. De Nigeriaanse spits tekende tot 2028 in Frankrijk, maar kijkt alweer uit voor een vertrek omdat hij niet veel speelkansen krijgt in Frankrijk. De club gaat akkoord om hem te laten vertrekken, al wil het wel een deel van zijn investering terugverdienen. Het Turkse Trabzonspor deed een dikke week geleden al eens een bod op Gift Orban, maar dat voorstel was onvoldoende. Een huurcontract van een miljoen euro en een aankoopoptie van zo'n zes miljoen euro was het initiële voorstel. De transfermarkt is in Turkije nog open tot 13 september en dus begint de tijd stilaan te dringen. Orban zegt zeker niet nee tegen een deal richting Trabzonspor, maar in Lyon denken ze vooral aan een definitieve transfer. De vraagprijs is hoger dan het aanbod en ook bij een huurdeal zou er meer geld op tafel moeten komen. We zitten dus zeker nog niet in de definitieve fase van een deal. Bij een huurdeal zou Gent overigens ook al sowieso niet voorbij de kassa passeren. Marktwaarde al wat gekelderd? En ook het doorverkooppercentage gaat over de meerwaarde bij een verkoop, terwijl de Nigeriaan op dit moment een marktwaarde heeft van vijftien miljoen euro. Dat waren er ooit nog twintig, dus op dat gebied is er al een vermindering. Tijdens een invalbeurt tegen Straatsburg scoorde hij eind augustus twee keer voor Lyon, maar meer dan 31 minuten maakte hij nog niet dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot een doelpunt in dertien wedstrijden en 473 minuten bij de Zuid-Fransen.