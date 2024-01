Ferme bom na bekerwedstrijd: 'Basisspeler heeft laatste match gespeeld en vertrekt voor 13(!) miljoen euro'

KAA Gent werd in kwartfinales van de Beker van België met het kleinste verschil uitgeschakeld door Club Brugge. Na de match sijpelde er nog groot nieuws naar binnen wat betreft Emmanuel Gift Orban.

Emmanuel Gift Orban kwam op 31 januari 2023 toe vanuit het Noorse Stabaek voor een bedrag van 3,3 miljoen euro, waarna hij een jaar met ups en downs beleefde bij Gent en globaal genomen echt wel verbeterde.

Nu lijkt de Nigeriaanse spits met een marktwaarde van vijftien miljoen euro voor 'amper' dertien miljoen euro te gaan verkassen bij De Buffalo's. Volgens L'Equipe tekent hij eerstdaags een contract bij Olympique Lyon, dat in de Ligue 1 tegen degradatie vecht.

Bijzondere deal op komst?

Pittig detail: de Zuid-Franse club kocht heel recent ook al Malick Fofana, die ook werd gehaald bij de Buffalo's. Het ziet er dus naar uit dat Gift Orban zijn laatste wedstrijd bij KAA Gent heeft gespeeld. En dat is mogelijk niet naar de zin van Hein Vanhaezebrouck.

Die gaf na de bekerwedstrijd tegen Club Brugge al aan dat de spoeling vrij dun is bij de Buffalo's. De oefenmeester hoopt op een aantal versterkingen, maar dus zeker geen verzwakkingen. Doordat Tarik Tissoudali op de Afrika Cup zit was het een uitgelezen moment voor Orban om nog eens wat meer in de basis te staan bij Gent.