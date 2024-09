Stassin moet Saint-Etienne uit crisis halen, maar krijgt daarbij hulp van ex-spelmaker van Standard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Stassin heeft Westerlo ingeruild voor Saint-Etienne. Vrijdag maakt hij wellicht al zijn debuut tegen Lille.

Het was een opvallende transfer op het einde van de zomermercato. Westerlo incasseerde maar liefst 10 miljoen euro voor Lucas Stassin. De topaankoop is hij dan ook bij Saint-Etienne.

De verwachtingen zijn bijzonder groot. De ploeg verloor in Ligue 1 zijn drie eerste wedstrijden en scoorde tot nu toe nog geen enkel doelpunt. Dat zijn de directe gevolgen van de verjongingskuur die de eigenaar aan het doorvoeren is.

Het is aan Lucas Stassin om het aanvallende probleem van zijn nieuwe club op te lossen. Zijn zelfvertrouwen dat hij in handen heeft zal hem moeten helpen om Saint-Etienne uit de crisis te helpen.

Enkele bekende gezichten uit de Jupiler Pro League zullen hem daarbij moeten helpen: Dylan Batubinsika (ex-Antwerp), Dennis Appiah (ex-Anderlecht), maar vooral Mathieu Cafaro, de voormalige spelverdeler van Standard.

De Fransman kon op Sclessin niet altijd overtuigen, maar hij liet wel zien dat hij enorm getalenteerd is. Dat is bij Saint-Etienne niet anders. Cafaro is niet de meest constante en hardst werkende speler, maar puur op voetbalgebied lijkt het alsof het zou kunnen klikken met een Lucas Stassin.