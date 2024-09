Bij Anderlecht maken ze zich zorgen over de Futures en dat heeft zijn weerslag op het A-team: moeilijke balans

Bij Anderlecht moeten ze - net als bij Club Brugge en Genk - zich bezig houden met twee profteams. Terwijl het spel bij de A-ploeg nog niet is wat het moet zijn, is het grootste zorgenkind momenteel het beloftenteam. Dat bengelt immers helemaal onderaan in de Challenger Pro League.

De RSCA Futures hebben hun eerste drie matchen verloren en staan samen met Lokeren-Temse in de kelder van het klassement. Negen goals tegen en drie gemaakt, dat is intussen al zorgwekkend geworden op Neerpede, al was het tegen de nummers 1 (Deinze), 3 (La Louvière) en 8 (Patro Eisden).

Voor Anderlecht is het van levensbelang dat hun jeugd in de Challenger Pro League kan blijven aantreden, maar het wordt dit seizoen een overlevingsstrijd. Zelfs met de toevoeging van de 34-jarige Joren Dom als ervaren uitzondering is de kern gemiddeld 18,9 jaar oud. Er lopen een 15-jarige, drie 16-jarigen en drie 17-jarigen rond.

Schipperen tussen A-ploeg en beloften

Nu goed, de kern van bijvoorbeeld Jong Genk is nog jonger, maar die nog prille tieners komen er minder aan spelen toe. Er is ook het probleem dat jongens als Tristan Degreef, Nunzio Engwanda, Amando Lapage en Nathan De Cat dicht bij de A-ploeg aanleunen, maar momenteel niet gemist kunnen worden bij de beloften.

Dat maakt het ook moeilijk, want die jongens trainen op regelmatige basis mee met de fanions en laten dus bepaalde trainingen bij de Futures aan zich voorbij gaan. Want nu Jan Vertonghen nog langer out is moeten Engwanda en Lapage klaar staan als er nog iets zou gebeuren.

Versterkingen in alle linies

Zaterdag spelen de Futures tegen FC Luik om 19u terwijl RSCA om 20u45 tegen Westerlo aantreedt. Het zijn dus keuzes die gemaakt moeten worden. Luik heeft zelf nog maar één punt verzameld en het zou een uitgelezen kans kunnen zijn om eens punten te sprokkelen. Maar dan moeten ze wel op hun sterkst staan.

Het zijn afwegingen die Brian Riemer samen met Jelle Coen, de van Genk overgekomen trainer, moet maken. Coen heeft met Dom nu wel een echte patron erbij gekregen, die vooral de defensie zal moeten coachen. De tegengoals vielen dit seizoen immers al te makkelijk.

Anderlecht wil straks niet achter de feiten moeten aanhollen en een heel seizoen in degradatiezorgen zitten met de Futures. Er zijn daar immers al felle investeringen gedaan. Met Milan Robberechts en Magnus Munck werden nog twee versterkingen op uitleenbasis met aankoopoptie aangetrokken. Zij moeten aanval en middenveld beter laten draaien.