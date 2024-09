Nicky Hayen heeft een kristalheldere boodschap over Andreas Skov Olsen

Voor Club Brugge komen de weken van de waarheid eraan. Volgende week start de League Phase van de Champions League.

Heel wat fans van Club Brugge denken al aan het duel van volgende week in de Champions League tegen Borussia Dortmund, maar eerst moet blauwzwart wel nog op bezoek bij KV Kortrijk in de Jupiler Pro League.

Nicky Hayen is blij dat alle internationals zonder kleerscheuren terug in ons land zijn. “We verloren twee seizoen na elkaar op Kortrijk”, vertelt Hayen aan Het Nieuwsblad. “Het is daar altijd moeilijk: voor KVK is dit de wedstrijd van het jaar. Een klein veld, veel strijd: we zullen dat moeten matchen.”

Zijn ploeg mag alvast niet in één grote val lopen dit weekend. “Het zou een grote fout zijn om nu al aan Dortmund te denken. We krijgen op Kortrijk een opportuniteit om punten te pakken, dus we mogen dat niet laten liggen.”

Pionnen sparen is alvast niet de bedoeling. “We gaan onze sterkste ploeg opstellen. Welk dat is, zien jullie zaterdag wel.” Met ook Skov Olsen wellicht, want die is aan een heel goede periode bezig bij blauwzwart.

“We willen die vorm zo lang mogelijk vasthouden. Ook in meer fysieke wedstrijden, zoals tegen Cercle, heeft hij zijn waarde getoond. Andreas staat er momenteel héél goed in: hij toont een prima mentaliteit op training en hij is belangrijk voor ons. We moeten minder aan de tegenstanders denken. Als je uitgaat van je eigen kwaliteit en kracht, kan je altijd bepalend zijn.”