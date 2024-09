Serieuze opsteker voor Nicky Hayen met oog op wedstrijden tegen KV Kortrijk en Borussia Dortmund

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge gaat zaterdagavond op bezoek bij KV Kortrijk. Club-coach Nicky Hayen kon al met een leuke blessure-update komen.

Club Brugge staat na zes speeldagen op de derde plaats in het klassement met 10 punten. Blauw-zwart behaalde al drie overwinningen, speelde één keer gelijk en verloor twee wedstrijden.

Na de interlandbreak wil Nicky Hayen meteen goed beginnen tegen KV Kortrijk. We zullen ongetwijfeld een leuk duel te zien krijgen. Volgende week woensdag volgt al meteen het eerste Champions League-duel tegen Borussia Dortmund.

Coach Hayen kon vrijdag op zijn persconferentie al wel met zeer goed nieuws komen met oog op deze wedstrijden. Kyriani Sabbe is weer fit en er wordt verwacht dat hij in de selectie zal zitten.

"Hij heeft onze oefenmatch tegen Duinkerke goed verteerd en trainde ook deze week probleemloos mee", begon Hayen volgens Het Nieuwsblad.

Goed nieuws uit de ziekenboeg, waar nu nog maar één speler wacht om weer inzetbaar te zijn. "Bjorn Meijer is op dit moment de enige die nog out is."

Club beschikt na de zomerse mercato ook nog steeds over heel wat sterkhouders van vorig seizoen. "Ook het feit dat er in het slot van de transfermarkt geen vertrekkers meer waren, stemt mij gelukkig. We hebben nu een hele sterk kern."