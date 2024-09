🎥 Dat was al jaren en van godbetert Boyata geleden: Belg opent zijn rekening in Celtic Park

Celtic Glasgow heeft met 2-0 gewonnen van Hearts of Midlothian. Arne Engels bracht zijn team op voorsprong door het eerste doelpunt te maken. En zo komt ook hij in de geschiedenisboeken van Celtic Park.

De nog prille carrière van Arne Engels blijft op indrukwekkende wijze evolueren. Hij vertrok bij Club NXT - het U23-team van Club Brugge - voor amper 100.000 euro in januari 2023, maar deze zomer leverde de middenvelder liefst 11 miljoen euro op.

Domenico Tedesco riep hem op tijdens de laatste interlandperiode en de 20-jarige speler maakte meteen zijn eerste minuten met de Rode Duivels tegen Israël. Ook in Glasgow begint hij ondertussen zijn stempel te drukken.

Premier but avec le Celtic pour Arne Engels !!!! 🇧🇪🍀pic.twitter.com/SuhXNX6QlG — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) September 14, 2024

Nauwelijks aangekomen in Schotland is hij al de aangewezen penaltynemer. Bij zijn eerste poging vanaf elf meter faalde Engels niet met een koele afwerking om de doelman rustig de verkeerde kant op te sturen.

Celtic weer op stoom?

Zijn team won uiteindelijk met 2-0 en zet zijn perfecte seizoensstart zo voort met 15 op 15. Nu is het tijd voor de Champions League met de ontvangst van Slovan Bratislava. Celtic zal onder andere spelen tegen Club Brugge eind november.

Het is niet alledaags om een Belg zijn naam te zien scoren in Celtic Park. Voor Engels was Dedryck Boyata de laatste die dat deed, Jason Denayer scoorde ook voor het team van de hoofdstad. Laten we ook Joos Valgaeren niet vergeten, een andere centrale verdediger, die aan het begin van het millennium in Glasgow speelde en tien doelpunten maakte.