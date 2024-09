📷 Jonge Bruggeling speelt met ander truitje dan zijn ploegmaats (en hij is niet de enige)

Opvallend beeld in het Guldensporenstadion in Kortrijk. Zo speelde Joaquin Seys plots met een ander shirt als zijn ploegmaats. Toch wel opvallend te noemen, al is de reden even duidelijk als logisch.

Joaquin Seys was in het Guldensporenstadion tegen Kortrijk heel goed te herkennen. Is het niet omwille van de weelderige haardos, dan wel aan het speciale truitje dat hij dit weekend droeg. Andere shirts Daarop staat duidelijk Heart & Glory te lezen. Bij ploegmaats als Hans Vanaken is het nochtans 'gewoon' Unibet dat erop staat te lezen. En Seys is overigens ook lang niet de enige speler die een speciaal shirt heeft. De regels betreffende gokreclame zijn dit seizoen namelijk nog wat strenger geworden. Waar het tot vorig seizoen ging over spelers onder 18 jaar die niet mochten bijdragen aan gokreclame, is dat nu 21 jaar geworden. Gokverbod onder de 21 jaar Er is zelfs een algemeen verbod gekomen op gokken onder de 21 jaar sinds dit seizoen. Daardoor mag Seys dus ook geen reclame meer maken voor welk gokkantoor dan ook. Ook in Anderlecht - Westerlo viel op dat Jan-Carlo Simic in hetzelfde schuitje zit. De rest van de ploeg speelt met Napoleon en hij helemaal zonder een opschrift. Toch wel opvallend, maar in de toekomst zal het zelfs helemaal vervallen.