Franky Van Der Elst heeft medelijden met Gilles De Bilde

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne pakte niet alleen zijn ploegmaten fors aan. Ook journalist Gilles De Bilde kreeg de nodige kritiek over zich heen.

Gilles De Bilde had de eer na de wedstrijd tussen Frankrijk en de Rode Duivels in de Nations League de nodige interviews af te nemen. Ook Kevin De Bruyne kwam langs.

Hij kreeg, weliswaar minder straf dan tegen zijn ploegmaten, ook de volle laag van de kapitein van de Rode Duivels. De Bruyne vroeg De Bilde waarom hij bepaalde vragen stelde, met de opmerking dat De Bilde toch ook gevoetbald heeft en moest gezien hebben wat er gebeurde.

Franky Van Der Elst heeft medelijden met wat Gilles De Bilde moest maken. “Ik zou even van mijn melk zijn, had niet meteen een repliek gehad, maar Gilles deed het goed, vond ik. Hij bleef stoïcijns, stelde een goede vervolgvraag”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hoe het nu verder moet met De Bruyne is niet meteen duidelijk. Van Der Elst hoopt ten stelligste dat de kapitein van de Rode Duivels er tijdens de volgende interlandbreak weer gewoon bij is, want de ploeg heeft hem nodig.

“In elk geval: het zou zonde zijn, mocht zijn verhaal bij de Rode Duivels zo eindigen. Dat kan hij voor zichzelf ook niet wensen, denk ik. Er komt nog een WK aan. Dat zal hij toch nog willen meemaken, nadien kan hij er dan nog een streep onder trekken, als het hem allemaal te veel wordt.”