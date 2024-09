Marc Degryse ziet het binnen de week gebeuren: "Game over voor Riemer"

De kritiek op Brian Riemer bij de fans van Anderlecht neemt toe. Het einde van zijn job komt steeds dichterbij.

Anderlecht maakt geen progressie dit seizoen, zo stelt Marc Degryse vast. Al dacht hij dat er eerst andere factoren meespeelden. “Ik had aanvankelijk de indruk dat het probleem voornamelijk in de uitwedstrijden lag, maar het breidt zich uit naar de thuisduels”, vertelt de analist aan Het Laatste nieuws.

“Nadat tegen Sint-Truiden pas kon gewonnen worden in de blessuretijd, en na het povere 1-1 tegen Leuven, geraakte het in eigen huis nu niet voorbij Westerlo. Dan mag je niet verbaasd zijn als de supporters morren. Steeds luider wordt op de figuur van Brian Riemer geschoten.”

Al zit het de Deen ook niet mee. Vertonghen zit voor langere tijd aan de kant en hij mist ook nog Hazard. En daar kwam nu ook nog eens Dolberg bij, waardoor er veel kwaliteit verdwijnt.

Maar er is veel meer aan de hand. “Anderzijds vertelt Riemer rare dingen. Zaterdag hoorde ik hem vertellen dat het voetbal al beter was. Bovendien vindt hij 12 op 18 geen slecht rapport. Met alle respect, maar hij slaat tweemaal de bal mis.”

Het cruciale moment lijkt er deze week aan te komen. “Het voetbal is niét beter — het blijft armtierig aan de bal —, en 12 op 18 is met dít programma ook niet geweldig. Ik vrees als Anderlecht deze week verliest van Genk of Charleroi, dat het dan game over is voor Riemer.”