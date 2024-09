Marc Degryse reageert zeer scherp: "Amuzu, dat was echt een schande"

RSC Anderlecht geraakte niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Westerlo. Marc Degryse zag dat het niet goed was bij paarswit.

Anderlecht kon een puntje uit de brand slepen tegen Westerlo. Aanvallend was er weer veel te weinig te zien, maar dat heeft niet alleen met de spitsen te maken.

“Ik hoor vaak zeggen, ook in andere clubs: ‘De spits levert niet.’ Maar krijgt die spits voldoende ballen?”, vraagt Marc Degryse zich af in Het Laatste Nieuws.

Tegen Westerlo zag de analist weer niks komen van de mannen die het eigenlijk zouden moeten doen voor Anderlecht: Amuzu, Verschaeren, en Dreyer.

“Verschaeren was tegen Westerlo alweer onvoldoende dominant. Van Dreyer komt al een heel seizoen niets”, gaat Degryse verder. Vooral Amuzu weet hem niet te bekoren.

“Terwijl de vrijschop van Amuzu kort voor affluiten — ideaal gelegen, nochtans — een schande was. Met een béétje goede traptechniek moet die bal altijd in het kader zijn. Als Amuzu de speler is met de beste traptechniek bij Anderlecht, dan zegt dat net zoveel over Amuzu als over de rest.”