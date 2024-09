Filip Joos heeft duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne: "Als ik echt bevriend met hem ben, zeg ik hem dat"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne kwam de laatste tijd veel in het nieuws door het interview dat hij gaf na de nederlaag tegen Frankrijk. De kapitein van de Rode Duivels leek ook, "ik stop", te zeggen tegen Franky Vercauteren.

Kevin De Bruyne was allesbehalve tevreden nadat de Rode Duivels met 2-0 verloren van Frankrijk afgelopen week. Na afloop had hij enorm veel kritiek op zijn ploegmaats tijdens een interview.

Maar dat was niet het enige waarmee KDB in het nieuws kwam. Er circuleerde een video online waarin hij tegen Franky Vercauteren leek te zeggen: "Ik stop".

Tijdens Extra Time kwam het onderwerp ook aan bod. "Als je nu een goede vriend bent van De Bruyne, wat zeg je hem dan?", stelde Joos de vraag.

Wesley Sonck moest er geen seconde over nadenken: "Komaan Kev, ga nog even door", klonk het. Maar daar was Joos het zelf niet mee eens.

"Als ik echt bevriend met hem ben, zeg ik hem te stoppen. Er valt geen eer meer te halen en je frustreert je alleen maar", zei hij. "Doet hij het nog graag, die vraag moet hij zich eerst stellen", pikt Sonck nog in.