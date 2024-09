Wonderboy van Real Madrid tekent een wel heel bijzonder contract voor het leven

Endrick schittert momenteel als profvoetballer bij Real Madrid. Ook naast het veld gaat het zeer goed met de jonge Braziliaan.

De 18-jarige Endrick is recentelijk in het huwelijksbootje gestapt met de drie jaar oudere Braziliaanse model Gabriely Miranda. De bijzondere omstandigheden rondom hun huwelijk omvatten niet alleen een romantische ceremonie, maar ook een opvallend ‘relatiecontract’.

De publieke nieuwsgierigheid werd verder aangewakkerd door de onthulling van een bijzonder 'relatiecontract' dat het jonge paar opmaakte na zes maanden van hun relatie. Dit contract bevat enkele opmerkelijke en ongebruikelijke clausules.

Een van de meest opvallende clausules is dat beide partijen ten alle tijden ‘I love you’ tegen elkaar moeten zeggen. Daarnaast is er een strikt verbod op ruzie maken in het openbaar en mogen ze niet reageren op Instagram-posts van mensen van het andere geslacht. Indien een van de twee partijen het contract overtreedt, is de ander verplicht een cadeautje te kopen als compensatie.

Endrick kwam deze zomer voor zo’n 47,50 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras. Bij de Braziliaanse club ontpopte de jonge aanvaller zich meteen tot wereldster. In 82 wedstrijden wist hij maar liefst 21 keer te scoren.

Bij Real heeft hij nog een contract tot 2030. Bij de Braziliaanse nationale ploeg heeft hij al 11 caps behaald. Benieuwd wat de toekomst nog in petto heeft voor deze jongeman.