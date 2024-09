KV Mechelen mag hopen op langer verblijf van speler die sleutelrol kan spelen: "Ik heb het gehad met dat verhuizen"

Ahmed Touba, de 26-jarige Algerijnse verdediger, wil zijn carrière nieuw leven inblazen bij KV Mechelen. Na een moeizaam seizoen in Italië en een korte periode bij Basaksehir in Turkije, voelde Touba dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

Bij Mechelen hoopt de bij Standard en Club Brugge opgeleidde verdediger opnieuw op regelmatige speelminuten. "Een voetballer die speelminuten zoekt, is niet moeilijk te overtuigen," zegt Touba vastberaden in GvA. "Na een gesprek met de coach was ik overtuigd."

"Islam Slimani heeft me het extra duwtje in de rug gegeven. Hij heeft me verteld over de familiale sfeer en de uitbundige fans. De sfeer in het stadion is gestoord, dat was toen ook zo in tweede klasse.

Met zijn keuze voor Mechelen hoopt hij ook zijn kansen bij de Algerijnse nationale ploeg nieuw leven in te blazen. "De laatste drie keren was ik niet geselecteerd, maar in het voetbal kan alles snel veranderen. Het moet nu eerst goed uitdraaien in Mechelen," aldus Touba.

Touba's veelzijdigheid is een troef voor coach Hasi, die na de recente nederlaag tegen Gent aangaf dat zijn ploeg meer defensieve stabiliteit nodig heeft. De linksvoetige verdediger kan zowel centraal als op de linkerflank van een driemansverdediging spelen, en indien nodig ook op rechts uit de voeten.

Wat de toekomst betreft, heeft KV Mechelen een aankoopoptie van minder dan een miljoen euro, wat het mogelijk maakt om Touba langer vast te leggen als de samenwerking bevalt. Touba zelf blijft echter nuchter over de toekomst.

"Het contract is business, ik focus me op het sportieve. Maar eerlijk gezegd heb ik het wel wat gehad met het constant verhuizen door Europa. Ik ben getrouwd en heb een gezin, al dat verhuizen is vermoeiend." Lachend voegde hij eraan toe: "Bij het winkelen wil je toch ook alles weten staan in de supermarkt?"