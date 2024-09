Weinig tot geen beterschap bij Anderlecht: Mario Stroeykens ziet waar het beter moet

Anderlecht heeft zaterdag 0-0 gelijkgespeeld tegen Charleroi. Alweer was het niet goed genoeg van paars-wit, dat beseft ook Mario Stroeykens.

"Het was een heel moeizame wedstrijd, maar met goede intenties", begon Mario Stroeykens voor de camera's van DAZN. "We wilden veel naar voren spelen, met heel wat diepgang."

Toch bleef het 0-0, maar er waren kansen om te scoren. Angulo miste helemaal op het einde een enorme kans na een mooie voorzet van Amuzu.

"Het lag wat aan de slordigheden ook, die zagen we vooral in de eerste helft. In de tweede hadden we de bal meer. Het was een gesloten wedstrijd. Mede door de vele slordigheden bleef het 0-0. Daardoor konden we net niet op doel schieten of een goede voorzet afleveren, dat moet beter de komende weken", gaat hij verder.

De druk is groot bij paars-wit. De fans waren opnieuw ontevreden nadat er alweer geen thuisoverwinning volgde. "Je speelt bij Anderlecht, als je hier een voet binnen zet moet je iedere dag niet 100% maar 200% van je voetbalkwaliteiten eisen. Nu gaat het wat minder, de fans zijn kritisch maar dat is goed."

"We moeten ook kritisch zijn voor elkaar. We moeten in de groep de dingen kunnen benoemen. Nu moeten we op het veld de dingen kunnen brengen die zij, en ook wij, verwachten", besluit Stroeykens.