Ex-Gent-manager Michel Louwagie over zijn relatie met Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck: "Weet niet waarom het botste"

Michel Louwagie is na een paar decennia geen manager meer bij KAA Gent. Hij is wel nog raadgever van Sam Baro. In HLN blikte hij terug op zijn carrière en in het bijzonder op de relatie die hij had met twee van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de club.

Eén daarvan is natuurlijk Hein Vanhaezebrouck, die in twee periodes zijn stempel drukte op de Buffalo's en met wie het meermaals botste. "Ik begrijp zelf niet goed waarom het op het einde niet meer klikte", aldus Louwagie in HLN.

"Twee sterke persoonlijkheden, zeker? Maar moet je vrienden zijn? Dat denk ik niet. Ik vind Hein een goeie coach. En ik begrijp dat hij ontgoocheld was dat we vorige winter spelers hebben verkocht. Maar als dat een beslissing is van de voorzitter, de eigenaar en van mezelf, dan moet een trainer zich daarbij neerleggen."

Vanhaezebrouck liet meermaals niet na om Louwagie op de korrel te nemen tijdens persconferenties. “Ach, dat was deel van mijn job. Met Jan Boskamp knetterde het in de beginperiode ook. Maar ik heb altijd goede stuurmannen gehad - Frans Verheecke, Jean Van Milders en Ivan De Witte. Zij wisten wat ze aan me hadden. Zeker met Ivan was het ‘good cop, bad cop’."

Een vreemdere uitspraak van Louwagie is dat hij en voorzitter Ivan De Witte niet de beste vrienden zijn. Die perceptie had iedereen wel. "Ivan en ik waren niet per se goede vrienden, maar we hebben wel veel respect voor elkaar", geeft hij aan.

"Ivan en ik hadden soms hevige discussies. Twee à drie keer per jaar. Ivan is niet koppig - dat is het voordeel. Na maximaal een dag spraken we het uit. Wij waren collega’s, bondgenoten, en als het moest chef en souschef. Uiteindelijk vonden we elkaar en kwamen we als team naar buiten."