'FC Barcelona heeft verschillende opties open om Lewandowski te vervangen, maar wil droomtransfer'

Robert Lewandowski blijft op zijn 36ste vlot scoren. Toch houdt FC Barcelona er rekening mee dat het zijn laatste seizoen is.

FC Barcelona kan ook dit seizoen rekenen op de doelpunten van Robert Lewandowski. De Pool is er echter 36 al, waardoor de Catalaanse club denkt voor volgend seizoen een opvolger te moeten vinden.

Volgens Sport willen de Catalanen voluit gaan voor Erling Haaland van Manchester City. Hij is de absolute droomtransfer onder alle targets die ze voor ogen houden, zo voegt het medium er nog aan toe.

Haaland is aan een heel sterk seizoen bezig voor City, waardoor hij niet zomaar op te pikken zal zijn. Al kan het heel goed zijn dat door de rechtszaak die hen boven het hoofd hangt dringend financiële middelen nodig zijn.

En daar zou Barcelona wel eens voordeel uit kunnen halen. Al houdt de Spaanse club ook nog andere targets nauwlettend in het oog. Zo worden vooral Viktor Gyökeres van Sporting Portugal en Benjamin Sesko van RB Leipzig) genoemd.

Een snelle doorbraak lijkt er in de zaak zeker niet te komen. Het is vooral eerst uitkijken wat Lewandowski over zijn carrière zal beslissen. Hij heeft immers ook nog een contract tot 2026 in Barcelona.