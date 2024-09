🎥 Rode kaart van Trossard breekt Arsenal tegen Man City diep in blessuretijd zuur op

Geen Kevin De Bruyne bij Manchester City. De Rode Duivel werd door een lichte blessure aan de kant gehouden door trainer Pep Guardiola.

Calafiori (22’) en Magelhaes (45’) zetten Arsenal voor de rust op een 1-2-voorsprong, nadat Haland al na negen minuten een nieuw doelpunt gescoord had.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Leandro Trossard een tweede keer geel. Onze landgenoot zorgde ervoor dat zijn nog een volledige tweede helft met zijn tienen verder moest.

Bijna kwamen The Gunners nog weg met tien man. Man City drong aan, maar moest wel heel lang wachten om de bordjes alsnog in evenwicht te brengen.

Pas in de achtste minuut van de blessuretijd vond de thuisploeg een opening in de defensie van Arsenal. John Stones zorgde voor de gelijkmaker.

This is such a stupid challenge from Trossard who was already sitting on a yellow.



Just put his team in the 🚽.



100% the right call.



