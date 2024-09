Hoe bij Anderlecht nu ook verdediging onder vuur komt: hopen op snelle terugkeer Vertonghen, want Zanka...

Anderlecht heeft zich afgelopen zomer vooral verdedigend versterkt. Dat was alvast de perceptie. Na het vertrek van Zeno Debast kwamen er met Foket, Augustinsson, Simic en Zanka vier nieuwe verdedigend ingestelde spelers. De realiteit leert ons dat paars-wit een probleem heeft in die zone.

Het duo Debast-Vertonghen kreeg vorig seizoen veel lof. Het was misschien wel het meest stabiele compartiment dat Anderlecht had. Debast maakte nog zijn foutjes, maar maakte veel goed met zijn technische bagage, crosspasses en vista. Vertonghen was dan weer de stuurman die dit Anderlecht broodnodig heeft.

Zanka oogt wel vol zelfvertrouwen, maar kan dat niet meer ondersteunen met zijn prestaties

Omdat Vertonghen niet meer alle matchen kon spelen, ging Jesper Fredberg op zoek naar een ervaren man om hem te vervangen indien hij geblesseerd zou raken of om hem af te lossen. Niet toevallig kwam hij weer uit bij een Deen, de 34-jarige Mathias Zanka Jörgensen.

Maar we mogen na een aantal wedstrijden al zeggen dat die nog niet tot aan de enkels van de recordinternational komt. Mocht er echter meer verwacht worden van een 34-jarige transfervrije verdediger die de afgelopen drie jaar niet zoveel speelde in de Premier League?

Hij oogt wel vol zelfvertrouwen, maar kan dat niet (meer) ondersteunen met zijn prestaties. De opbouw is traag en onzorgvuldig en te veel grijpt hij naar de lange bal. Zijn kompaan, Jan-Carlo Simic, is dan weer jong en heeft wel potentieel, maar een Debast gaat het ook niet worden.

Simic is ook niet meteen de meest wendbare

Hij is vooral hard in de duels, maar als Anderlecht van achteruit wil opbouwen moeten ze ook niet op Simic rekenen om een pass vooruit te geven tussen de linies. De opmerking die we zaterdag ook hoorden in het Lotto Park: 'Die jongen zit blijkbaar wel heel veel in de fitness, maar zijn wendbaarheid gaat er daarmee niet op vooruit.'

Het maakt dat Colin Coosemans de beste voetballer met de beste pass is centraal achteraan. Dan heb je een probleem als je een verzorgde opbouw wil. Natuurlijk kon niemand weten dat Vertonghen meteen een paar maand aan de kant zou staan, maar de gehaalde profielen zijn nu ook niet meteen diegene die je een stempel Anderlecht-DNA zou opplakken.

Ook daar heeft Jesper Fredberg zich toch wat op miskeken. En nu is het hopen dat Vertonghen na de interlandbreak weer fit is. Stel je voor dat dat nog langer aansleept. Hoe hard missen ze zijn leiderscapaciteiten en opbouwkundige expertise niet?