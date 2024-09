Het jonge wonderkind dat iedereen wil hebben... inclusief de Rode Duivels: "Hij ademt voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk heeft goud in handen met de jonge Konstantinos Karetsas. Op amper 16-jarige leeftijd maakt de jonge aanvallende middenvelder een sterke indruk.

Genk maakt indruk aan het begin van dit seizoen. De Limburgse club is momenteel de leider in de Pro League, met 18 punten na 8 competitiewedstrijden.

De Limburgers hebben deze zomer veel spelers zien vertrekken. Bilal El Khannouss leverde de jackpot op en vertrok naar Leicester City. Er kwam geen vervanger omdat de club gelooft in Karetsas.

Bij La Tribune strooiden ze met lof voor het Genkse goudhaantje. "Het lijkt alsof hij speelt met zijn vrienden, het is zeer indrukwekkend. Hij is sterk met beide benen en heeft een goed overzicht", begon Nicolas Frutos.

"Het ademt voetbal. Het is een ruwe diamant die gepolijst moet worden, Genk zal de jackpot raken", vervolgde Philippe Albert, die lyrisch is over de kwaliteiten van de jonge speler.

Karetsas kan door zijn dubbele nationaliteit worden opgeroepen voor de nationale ploeg van Griekenland. Hij heeft nog geen beslissing genomen. Iedereen in België hoopt natuurlijk dat hij voor de Rode Duivels zal kiezen. "Maar we moeten zijn keuze respecteren...", concludeert Philippe Albert.