Davy Roef zegt welke boodschap Wouter Vrancken tijdens de rust op Club Brugge had

Davy Roef had een groot aandeel in de zege van KAA Gent op Club Brugge. De doelman kwam meer dan eens heel goed tussen.

Davy Roef had een fantastisch gevoel na de wedstrijd. Met 2-4 winnen op Club Brugge, dat zal je niet elk seizoen meemaken.

“Eerlijk moet ik er wel bij zeggen dat we het, zeker in de eerste helft, moeilijk hadden. Ik moest een aantal belangrijke ballen tegenhouden, maar daarvoor sta ik er ook en uiteraard ben ik blij dat ik de ploeg zo heb kunnen helpen”, klinkt het bij Roef.

De twee doelpunten vlak voor de rust konden op geen beter moment vallen dat het vijf minuten na de pauze nog eens 0-3 werd maakte het bijna helemaal af.

“Minder fijn was dat Brugge zo snel kon tegenscoren. Gelukkig konden we onze voorsprong vasthouden, dat was het belangrijkste.”

Wouter Vrancken had tijdens de rust een duidelijke boodschap voor zijn spelers. “Er werd ons gezegd dat we die nervositeit – die er duidelijk was die eerste 40 minuten – moesten loslaten en de ruimtes moesten vinden, ondanks hun hoge pressing. Die tip hebben we wel goed opgepikt.”