Ex-Beerschot-coach Urbain Spaenhoven somt alle problemen op en weet hoe explosief situatie is: "Ludieke mannen, maar zo ontploft het"

Voormalig Beerschot-coach Urbain Spaenhoven, die de succesperiode in de lagere reeksen meemaakte, heeft scherpe bedenkingen over de huidige situatie bij Beerschot en blikt met ons vooruit op de veelbesproken derby tegen Antwerp. "Er heeft geen enkele speler peper in zijn gat!"

Spaenhoven heeft de betere jaren - naar eigen zeggen de mooiste periode ooit - bij Beerschot meegemaakt. "Ik heb er drie jaar rondgelopen, en toen was er meer volk dan nu. De supporters zijn vurig, maar ook ludiek", geeft hij aan. "Maar die mannen kunnen ook explosief worden, zoals nu. Ze hebben in niks vertrouwen. De club is niet versterkt vanuit 1B, en iedereen wist dat het kantje boordje zou worden."

"Er werden spelers gehaald die niemand kent, het voetbalniveau is heel laag, er is geen grinta, geen ene speler met peper in zijn gat", aldus de ervaren coach. "Gehoord wat Hervé Matthys zei in het begin van het seizoen? Dat het niveau wel mee viel... Zoiets vergeten de fans niet. De supporters zijn geen dommerikken hé," aldus Spaenhoven.

Die uitspraak van Hervé Matthys... Dat vergeten de fans niet hé

Over de opbouw van het huidige team is hij allesbehalve positief: "De ploeg is niet goed samengesteld. Je moet voortgaan op vorig jaar, druk zetten zoals toen. Maar nu zie je dat er te makkelijk tussen de linies wordt gespeeld. Vorig jaar verloren ze tegen Club Brugge met 0-6. Daar hebben ze blijkbaar niets uit geleerd. 1A is een ander paar mouwen."

De problemen beperken zich volgens Spaenhoven niet tot het veld. Hij kent de interne keuken bij de Ratten nog heel goed. "Er is turbulentie op bestuursniveau, er is niemand te bereiken als er een probleem is", weet hij. "En dan de infrastructuur. Er zijn spelers uit Saoedi-Arabië gekomen. Die mannen trainden daar in luxe-complexen, hé. Dan komen die spelers hier in Wilrijk, en zitten ze in de kleedkamers op elkaars schoot. Een speler zou gewoon zijn voetbalschoenen moeten aantrekken en spelen."

Spaenhoven voorspelt dat dit seizoen een zware beproeving zal worden voor Beerschot. "Het wordt een aartsmoeilijk seizoen. Ze behaalden de vorige keer maar 16 punten. Ik weet niet of ze daaraan zullen geraken. Er is geen aanspeelpunt in de spits, ze hebben zoveel spelers gehaald die niets bijbrengen dat het fundamenteel fout zit met de mensen die die spelers aantrekken."

Ook over de speelstijl heeft de ex-coach duidelijke ideeën: "De veldbezetting is naïef te noemen. Het tempo is voor sommigen te hoog. Dan moet je eens iets anders proberen hé."

Iedereen weet van waar de centen moeten komen

Een directe oplossing is er op Het Kiel niet te vinden. De sjeik heeft de geldkraan immers dichtgedraaid. "Veel spelers van vorig jaar zijn gebleven, en er moesten vier of vijf nieuwe spelers bijkomen die het niveau optrekken. Maar het probleem is dat er geen centen zijn. En van wie moeten die centen komen? Dat weet iedereen. Ze zijn er niet. Doe het dan maar als technische staf."

De derby tegen Antwerp is voor Spaenhoven een cruciaal moment. "De grote vijand is Antwerp, en ze willen zeker niet belachelijk gemaakt worden in Deurne." Hij herinnert zich hoe gepassioneerd de Beerschot-fans kunnen zijn: "Ze hebben bij mij ook eens binnen gestaan. Dat is goed afgelopen, maar iedereen weet hoe het straks kan aflopen."