Union SG dreigt tot Nieuwjaar een groot probleem mee te sleuren: "Met die jongens gaat het niet lukken"

Union Sint-Gillis zit midden in een doelpuntencrisis, ondanks dat ze na vier wedstrijden eindelijk weer eens scoorden. In de wedstrijd tegen Fenerbahçe miste Union opnieuw grote kansen, waaronder een penalty van Franjo Ivanovic in de extra tijd.

Uiteindelijk was het verdediger Ross Sykes die met een late eerredder een reeks van vijf wedstrijden zonder doelpunt doorbrak. "Met de huidige aanvallers gaan ze het niet redden, dat is nu wel duidelijk", stelt analist Gert Verheyen scherp.

De cijfers onderstrepen het probleem: Union scoorde slechts 11 keer in 12 officiële wedstrijden, terwijl ze vorig seizoen na hetzelfde aantal wedstrijden bijna het dubbele aantal doelpunten hadden.

Ondanks de vele kansen die de Brusselaars creëren, met hoge expected goals in hun laatste vijf wedstrijden, blijven de goals uit. Aanvallers zoals Rodriguez, Fuseini, Ivanovic en David kunnen de schoenen van hun voorgangers, zoals Undav en Vanzeir, voorlopig niet vullen.

Trainer Sébastien Pocognoli begint de vele vragen over het doelpuntenprobleem zat te worden. "Hoe we kunnen scoren? Het is altijd dezelfde vraag en ik ben die een beetje moe", gaf hij gefrustreerd toe. Hij benadrukt echter dat zijn team hard werkt en dat het vooral voor de spelers frustrerend is. "Wat me veel energie kost, is positief blijven. Maar we moéten."

Ondanks de problemen blijft de ploeg optimistisch. Pocognoli geeft aan dat er nog veel geleerd moet worden en dat stabiliteit nodig is. Ook verdediger Noah Sadiki ziet verbetering: "We hebben gescoord uit open spel, dus het wordt beter en beter. Nu moeten we gewoon nog vroeger scoren. Hopelijk komt dat wel."