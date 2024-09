Dimitri De Condé versleet al tien trainers en verklapt nu met wie het - verrassend - niet klikte: "Ik zit nog steeds met veel vragen"

Dimitri De Condé heeft als Head of Football bij Genk al 10 trainers de revue zien passeren. Nochtans heeft hij de ambitie om lang met één trainer door te gaan, maar dat is nog niet gelukt. Nu verklapt hij met wie hij de beste band had en vooral... met wie niet. Want dat is misschien toch verrassend.

Eerst en vooral, met wie hij de beste klik had. "John van den Brom. Maar dan heb ik het niet specifiek over voetbal. Dat afscheid viel me gewoon verschrikkelijk zwaar. Tot op vandaag zelfs. Ik vind John een fantastische mens", zegt hij in HLN.

"Met hem zou ik graag nog eens een pint gaan drinken. Nu, en velen zullen dat misschien vreemd vinden omdat hij wat norser is, maar ook met Bernd Storck heb ik nog steeds een goede relatie."

"En dan ja, Philippe Clement. Wij hebben kletterende ruzie gehad toen hij vertrok naar Club. 'Nog nooit heeft iemand zo gedaan tegen me', zei hij. Maar dat was puur omdat ik hem zo graag heb. Ik schat Philippe als mens en als trainer enorm hoog in. Hij had onze Arsène Wenger kunnen zijn..."

De trainer waar het niet mee klikte, komt dan weer uit een heel recent verleden. Verrassend genoeg noemt hij Wouter Vrancken. "Op het einde wisten we precies niet meer wat we nog aan elkaar hadden. Het was raar. De intentie om lang met elkaar door te gaan, hebben we niet kunnen waarmaken."

"Dat is een fout van ons allemaal. Ik zit nog steeds met zoveel vragen. Hoe is het zo kunnen lopen? Wat hebben wij fout gedaan? Want als het mislukt met een trainer, denk ik altijd: 'Wat had ík of de club anders moeten of kunnen doen?"