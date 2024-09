🎥 17-jarig talent van Club Brugge doet monden openvallen met geweldige solo

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kaye Furo blijft dit seizoen indruk maken in de kleuren van Club NXT. Tegen SK Beveren pakte hij uit met een geweldige solo.

Kaye Furo (Club NXT) heeft zaterdag zijn vijfde doelpunt van het seizoen in de competitie gescoord tijdens de wedstrijd tegen SK Beveren. En dat deed hij op een schitterende manier. De 17-jarige aanvaller pakte de bal op rond zijn eigen strafschopgebied, alvorens de hele lengte van het veld te dribbelen tot in het vijandelijke strafschopgebied, waar zijn geplaatste schot doel trof.

Club NXT won met 2-0 van Beveren en heroverde wat vertrouwen na vier wedstrijden zonder overwinning. De beloftenploeg van Club Brugge bevindt zich in de middenmoot van de Challenger Pro League.

Kaye Furo staat nu bovenaan de topscorerslijst, samen met Keano Van Rafelghem (Patro Eisden Maasmechelen), die ook al vijf doelpunten heeft gemaakt.

De revelatie van dit seizoensbegin wordt door Club beschouwd als een groot talent. De club heeft deze zomer dan ook een sterk signaal afgegeven door zijn contract te verlengen tot 2027.

Kaye Furo had aangekondigd de "topscorer van 1B" te willen worden na zijn prestatie tegen Seraing. Hij krijgt de kans om zijn doelpuntentotaal verder op te krikken in de volgende wedstrijd tegen Zulte Waregem, en vervolgens in een duel tegen Lierse.