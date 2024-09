Antwerp-coach Jonas De Roeck is in zijn opdracht aan het slagen, maar ook een pluim voor CEO Sven Jaecques

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wie gisteren naar de Antwerpse derby keek, zag dat het niveauverschil meer dan twee trapjes was. Ondanks de wel heel zwakke tegenstander was er bij Antwerp - zoals al dikwijls de laatste weken - een ferme vooruitgang te zien. The Great Old heeft ondanks de financiële perikelen een goeie ploeg.

En een goeie coach, want De Roeck laat Antwerp toch nog net iets anders voetballen dan voorganger Mark van Bommel. Bij de Nederlander werd er uitgegaan van een goeie organisatie en vooral veel duelkracht. De Roeck heeft daar technisch verzorgd voetbal aan toegevoegd. Jeugd moet opbrengen Wie Antwerp de laatste weken bezig zag, moet wel onder de indruk gekomen zijn. Er wordt nog steeds stevig gebikkeld, maar in balbezit zit er een idee achter. De Roeck kreeg de opdracht om de academie belangrijker te maken en daar wordt duidelijk ook goed werk geleverd. Jongens als Doumbia en Corbanie draaien zonder problemen mee en hebben een heel goeie passing in de voeten. Zeno Van den Bosch blijft zich ontwikkelen naast Alderweireld en moet straks nog eens de jackpot gaan opbrengen. Dat is ook de bedoeling: jeugd ontwikkelen om er later op te verdienen. Daarom werd ook Jean Kindermans in huis gehaald. Die weet wel hoe zoiets moet, want zijn werk bij Anderlecht leverde de club tientallen miljoenen op. Antwerp wil dezelfde weg opgaan, wat door een gerenommeerd onderzoeksbureau als Deloitte al jaren wordt aangewezen als dé enige manier voor Belgische clubs om hun toekomst veilig te stellen. België is en blijft een opleidingscompetitie. Bij Antwerp hebben ze hun jeugd met heel veel ervaren en kwaliteitsvolle ouderen omringd: Alderweireld, Chery, Janssen en Praet. Die zorgen ervoor dat de druk niet op hun schouders ligt. De Roeck zet kwaliteiten van zijn beste spelers in de verf Daarvoor verdient CEO Sven Jaecques ook een pluim. Bij afwezigheid van Marc Overmars voerde hij de onderhandelingen en hij stelde met weinig middelen een ploeg samen die competitief is voor de top zes. Jonas De Roeck deed de rest. Zijn systeem gaat uit van runs in de rug van de verdediging, veel beweging en is ook gebaseerd op de kwaliteiten van zijn beste spelers. Chery moet bijvoorbeeld in stelling gebracht worden om te trappen, Ondrejka moet de ruimte krijgen om naar binnen te komen, Bataille moet gelanceerd worden door de centrale verdedigers... Het zit gewoon goed in elkaar met een kern die op papier minder zou zijn dan vorig seizoen. Al vinden we op dit moment Chery al waardevoller dan Ekkelenkamp en ligt het niveau van pakweg Janssen een stuk hoger dan toen...