Pep Guardiola maakt insinuatie of Kevin De Bruyne de volgende twee interlands zal spelen

Het is bijna weer tijd voor de Rode Duivels. Het is uitkijken of Kevin De Bruyne van de partij zal zijn tijdens de interlandbreak.

Op 10 en 14 oktober komen de Rode Duivels opnieuw in actie in de Nations League. Mogelijk geraakt Kevin De Bruyne niet fit voor deze twee wedstrijden. Pep Guardiola zei op zijn persconferentie naar aanleiding van de match van Manchester City tegen Bratislava in de Champions League dat hij hoopt dat De Bruyne weer fit is na de interlandbreak. Daarmee insinueert hij dus duidelijk dat De Bruyne wellicht niet fit geraakt voor de matchen met België tegen Italië en Frankrijk. Onze landgenoot bood zichzelf vandaag aan op het trainingscomplex van de club, maar hij trainde in ieder geval niet mee. Daardoor is het duidelijk dat hij nog niet zal spelen. Zoals de kaarten nu liggen raakt De Bruyne niet speelklaar voor de matchen met de Rode Duivels. Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Het is uitkijken of De Bruyne geselecteerd wordt. Mogelijk zal hij, zo denkt Het Nieuwsblad, wel degelijk deel uitmaken van de selectie, maar niet in actie komen. Als KDB van de partij is, dan kan het probleem van na de match tegen Frankrijk uitgesproken worden, anders wordt dat op de lange baan geschoven en we weten van de zaak-Courtois hoe dat dan lopen kan.