"Deze trein komt maar één keer langs": Middenvelder trekt van Challenger Pro League naar Abu Dhabi

Een opvallende transfer in de Challenger Pro League. Jay-Dee Geusens trekt van SK Beveren naar Al-Jazira Club.

Een sportief avontuur is het hoe dan ook, maar het biedt hem vooral veel financiële zekerheid. Ook voor Jay-Dee Geusens kwam het aanbod uit Abu Dhabi als een totale verrassing die hij niet zomaar kon laten passeren.

“Na de bespreking met mijn makelaar heb ik de coaches en sportief directeur Bob Peeters ingelicht”, vertelt de 22-jarige speler aan Het Belang van Limburg. “Ik voelde mij goed in Beveren en was goed aan het seizoen begonnen.”

De keuze was snel gemaakt. “Al-Jazira Club duwde door: zowel voor de transfersom als voor mijn persoonlijk akkoord. Deze trein komt maar één keer langs. Daarom besloten we om deze kans niet te laten liggen.”

Enkel voor SK Beveren is het jammer. Geusens scoorde dit seizoen al twee keer en vaart er zelf ook financieel goed bij. Ze kunnen wel geen vervanger meer halen. Geusens vermoedt dat de transfer er via Lommel gekomen is.

“Zij behoren tot de City Football Group en sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, die daarin de meerderheid heeft, is ook voorzitter van Al-Jazira Club. Het is allemaal heel snel gegaan. Twee weken geleden lag er bij mijn managementbureau A-Group plots een contractvoorstel op tafel. Zaterdag is het officieel getekend.”