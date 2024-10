Ex-KAA Gent-speler staat in belangstelling van... Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jonathan David, die eerder bij KAA Gent het mooie weer maakte, speelt nu bij Lille. De Canadese aanvaller staat in de belangstelling van FC Barcelona.

Jonathan David heeft sinds zijn aankomst in België in 2018 bij AA Gent een behoorlijk parcours afgelegd. De Canadees verhuisde vervolgens in 2020 naar Lille voor 27 miljoen euro.

Sindsdien heeft hij zich gevestigd als een van de beste aanvallers in de Ligue 1, met 91 doelpunten en 20 assists in 194 wedstrijden voor Lille.

Al enkele transferperiodes wordt hij genoemd bij de grootste clubs van Europa. Toch heeft hij ook deze zomer besloten om bij Lille te blijven. "Er waren enkele aanbiedingen, ik heb gesproken met clubs en trainers. We hebben besloten om bij Lille te blijven", verklaarde hij.

Op 24-jarige leeftijd is David het seizoen sterk begonnen, met 5 doelpunten in 6 Ligue 1-wedstrijden. Nu zijn contract volgende zomer afloopt, zou hij eindelijk nog een stap vooruit kunnen zetten.

Volgens informatie van de Spaanse krant Sport zou Jonathan David inderdaad de interesse wekken van FC Barcelona. De club heeft geïnformeerd naar zijn situatie. David wordt gewaardeerd op 50 miljoen euro volgens Transfermarkt.