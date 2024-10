Zeno Debast zegt of het verschil gemaakt had als Anderlecht de titel had gepakt

Zeno Debast ruilde deze zomer Anderlecht in voor Sporting.

Zeno Debast is niet over één nacht ijs gegaan wat zijn transfer betreft. “Ik wilde vooral een transfer waarop ik voorbereid was”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Dat er een huis, een auto, alle bankzaken, … geregeld waren. Ik wilde niets aan mijn hoofd hebben. Alleen rust. Alleen voetbal. Dat is en was hier zo. Ik ben in de loop van januari wedstrijden van Sporting beginnen bekijken, want ik volgde de competitie eerlijk gezegd niet zo.”

Hij was zo klaar om de stap naar het buitenland te zetten.

Alles ging goed met Anderlecht, tot eind vorig seizoen. “Riemer zorgde wel ervoor dat iedereen zich goed voelde. Of je nu speelde, op de bank zat of in de tribune. Kijk, wat de club mist, is een prijs. Dat is het enige. Als we vorig jaar kampioen geworden waren …”

Ook als Anderlecht gewonnen had van Club Brugge, dan zat Debast naar eigen zeggen niet meer in ons land. “Champions League met Anderlecht was mooi geweest, maar ik ben nu supporter.”