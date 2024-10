📷 Ongezien: Ex-speler van Club Brugge speler ziet raketten overvliegen tijdens Champions League-duel

Terwijl de thuisploeg met 4-0 aan de leiding stond, voelden de spelers en toeschouwers de dreiging van de escalerende spanningen in de regio letterlijk boven hun hoofden. Onder de spelers bevond zich ook Kaveh Rezaei, voormalig speler van Club Brugge.

Voor de spelers van Sepahan en Istiklol Dushanbe was het een surrealistische ervaring. Terwijl het publiek op de tribunes waarschijnlijk met ingehouden adem toekeek, moesten de spelers de wedstrijd voortzetten in de schaduw van oorlogsgeweld.

Midden in deze onwerkelijke situatie bevond zich dus Kaveh Rezaei. De spits heeft ook een verleden in België.

In de Jupiler Pro League trof Kaveh Rezaei 39 keer raak. De Iraanse international speelde voor onder andere Sporing Charleroi, OH Leuven en Club Brugge.

Bij blauw-zwart kon Rezaei zich nooit echt doorzetten. Club leende de Iraanse spits dan ook een paar seizoenen uit aan Sporting Charleroi.

Ballistic missiles were seen flying over a stadium and press box in Iran during an Asian Champions League match between Sepahan S.C and Istiklol Dushanbe pic.twitter.com/N3YIih8ayu